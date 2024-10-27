Зеленский сообщил о новом формате сотрудничества со странами Северной Европы

По словам президента, в этот формат входят Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия.

На следующей неделе состоятся переговоры с партнерами Украины в Северной Европе по поводу принципиальных шагов, которые могут усилить давление на Россию.

Об этом сообщил в своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

“Мы создали этот новый формат сотрудничества – Украина плюс страны Северной Европы. И в рамках этого формата постоянно наращиваем наше взаимодействие. Оборонное, политическое, экономическое”, — заметил он.

В этот формат, по словам президента, входят Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия.

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“Ожидаем от всех партнеров поддержки Плана победы. Все они одинаково понимают, насколько важно быть решительными. Понимают, что нужно создавать проблемы агрессору, чтобы Россия упускала возможность портить жизнь мира. Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии. Так что дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше”, — заверил Зеленский.

Ключевым приоритетом этого сотрудничества украинский лидер назвал поддержку наших позиций на самых сложных направлениях, а также внутреннего производства оружия и, в частности, дронов.

“Дания сделала соответствующие значительные инвестиции. Работаем с партнерами, чтобы присоединились”, — сказал он.

Также президент Зеленский сообщил о работе по усилению энергосистемы перед зимой, которая ведется как на уровне упомянутых стран, так и на уровне крупнейших мировых компаний – производителей энергетического оборудования.

"Это касается, прежде всего, приграничных и прифронтовых общин, таких наших городов, как Сумы, Харьков и другие, которые находятся слишком близко к российской территории. Чиновники и дипломатические наши представители, энергетические компании имеют четкие задачи, в том числе и относительно партнеров в Северной Европе. Будем укреплять эту работу”, – пообещал он.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Финляндии призвала европейские страны больше инвестировать в оборону и меры по сдерживанию угрозы со стороны России.

Помощи станет больше! Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки на следующей неделе

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