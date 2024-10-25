Зеленский поручил создать формат технологической Ставки

Приоритетной задачей украинский президент назвал производство дронов, которые смогут сбивать вражеские "Шахеды".
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по итогам недавней встречи с представителями гражданского общества поручил создать формат технологической Ставки.
Об этом идет речь в сообщении на его официальном Telegram-канале.
Участниками совещания были военные, разведка, секретарь СНБО, члены правительства, Офис президента.
“Ключевые вопросы – о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем вовлечь гражданское общество в работу над внутренним Планом победы”, — отметил Зеленский.
В частности, украинский президент поручил сделать формат технологической Ставки.
“Наибольший приоритет – это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать "Шахеды" и другие ударные беспилотники”, – пояснил он.
Кроме того, президент Зеленский поручил ГУР вместе с СБУ особо заняться вопросами освобождения из российского плена гражданских лиц. Результаты в этом направлении он назвал недостаточными.
“Проработали также и вопросы некоторых необходимых законодательных изменений. А также санкционной политики. Нашей дипломатии. Через несколько недель заслушаю результаты”, — сообщил президент.
Напомним, украинский дрон-перехватчик уничтожил в воздухе над Донецком пилотируемый летательный аппарат. Речь идет о российском транспортно-боевом вертолете Ми-8.
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