Зеленский поручил создать формат технологической Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по итогам недавней встречи с представителями гражданского общества поручил создать формат технологической Ставки.

Об этом идет речь в сообщении на его официальном Telegram-канале.

Участниками совещания были военные, разведка, секретарь СНБО, члены правительства, Офис президента.

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“Ключевые вопросы – о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем вовлечь гражданское общество в работу над внутренним Планом победы”, — отметил Зеленский.

В частности, украинский президент поручил сделать формат технологической Ставки.

“Наибольший приоритет – это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать "Шахеды" и другие ударные беспилотники”, – пояснил он.

Кроме того, президент Зеленский поручил ГУР вместе с СБУ особо заняться вопросами освобождения из российского плена гражданских лиц. Результаты в этом направлении он назвал недостаточными.

“Проработали также и вопросы некоторых необходимых законодательных изменений. А также санкционной политики. Нашей дипломатии. Через несколько недель заслушаю результаты”, — сообщил президент.

Напомним, украинский дрон-перехватчик уничтожил в воздухе над Донецком пилотируемый летательный аппарат. Речь идет о российском транспортно-боевом вертолете Ми-8.

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