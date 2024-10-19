Украина ежемесячно изобретает новые РЭБ – The Times

В Украине приходится создавать новые решения всего за несколько недель, чтобы эффективно противодействовать изменяющемуся оружию врага.

В Украине активно разрабатывают новейшие технологии для борьбы с российскими беспилотниками. Среди этих разработок – специальные рюкзаки типа "ежик" и наземные работы с "купольными щитами", которые способны эффективно нейтрализовать вражеские дроны. В скором времени они будут доставлены на линию фронта.

Об этом пишет The Times.

Коммерческий директор компании Kvertus Сергей Скорик рассказал, что часто работает либо непосредственно на фронте, либо в специализированных лабораториях с высоким уровнем безопасности, где разрабатывается защитное оружие для украинских военных. В отличие от длительных сроков разработки новых технологий в некоторых западных странах, в Украине приходится создавать новые решения всего за несколько недель, чтобы эффективно противодействовать изменяющемуся оружию врага.

"В условиях войны новые технологии должны появляться очень быстро", – говорит Скорик.

Один из ключевых продуктов Kvertus – наземный робот , оснащенный специальными антеннами, способными блокировать сигналы дронов в радиусе до 300 метров. Этот робот может не только нейтрализовать дроны, но и использоваться для эвакуации раненых с поля боя. Антенны создают "купольную" защиту, блокируя радиосигналы, а в случае направленного действия могут вывести дрон из строя на расстоянии до 10 км.

, оснащенный специальными антеннами, способными блокировать сигналы дронов в радиусе до 300 метров. Этот робот может не только нейтрализовать дроны, но и использоваться для эвакуации раненых с поля боя. Антенны создают "купольную" защиту, блокируя радиосигналы, а в случае направленного действия могут вывести дрон из строя на расстоянии до 10 км. Другая разработка компании – рюкзаки типа "ежик", оснащенные большим количеством антенн, работающих в разных частотных диапазонах и позволяющих глушить дроны. Эти устройства обеспечивают защиту на расстоянии до нескольких км и стоят около 6000 баксов за единицу. Эти инновации созданы для того, чтобы сберечь жизнь солдат на передовой.

"Если ты без этого оборудования на фронте, вряд ли проживешь дольше часа", – отмечает Скорик.

Kvertus также снабжает часть своих технологий для танков Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании. Кроме того, компания использует свои решения для работы на территории России, в частности, в Курской области.

Такие инновации позволяют украинской армии эффективно бороться с беспилотниками, сохраняя жизненно важное преимущество в условиях постоянного соревнования с российскими войсками.

Британский министр обороны Джон Хили подчеркнул, что скорость, с которой украинские инженеры разрабатывают новые технологии, чрезвычайна и служит примером для других стран.

"Цикл создания, применения и обновления оружия в Украине немыслим для нас, но мы должны научиться работать так же быстро", – отметил он.

Генерал сэр Джим Гокенхалл также добавил, что Великобритания должна ускорить свои оборонные разработки, чтобы не отставать в этой "технологической гонке вооружений".

Таким образом, украинская промышленность и военные вынуждены постоянно находить новые решения по противодействию угрозам на поле боя. Благодаря тесному сотрудничеству между оборонными предприятиями и армией, такие разработки появляются очень быстро, что позволяет украинским войскам оставаться на шаг впереди врага и защищать свои позиции.

Отметим, что у российской армии очень большое преимущество над украинской как в средствах РЭБ, так и в беспилотниках.

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