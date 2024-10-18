Вы пылесосите здесь недостаточно: пять мест в квартире, которые редко убирают — и зря

Даже если вы каждую неделю пылесосите в своей квартире, есть определенные места, о которых постоянно забывают. А именно здесь скапливается немало пыли, которую следует убирать чаще.

В Real Simple пишут, что именно пылесос поможет вам вычистить самые необычные места в доме, где скапливается немало грязи, потому что на них почти не обращают внимания во время уборки. Что это за места?

Шторы и жалюзи

Когда мы моем окна, то больше внимания обращаем именно на стекло и подоконники, но о шторах или жалюзи часто забываем. Однако здесь накапливается немало пыли, которая позже разлетается по всей комнате, и может стать причиной аллергических реакций. Убрать его быстро и легко можно пылесосом с насадкой из мягкой щетки.

Декоративные подушки

От накопления грязи и пыли очень сильно "страдают" и подушки. Более того, на них часто попадают остатки еды, мусора и шерсть домашних питомцев. Очень важно регулярно очищать декоративные подушки пылесосом, чтобы подольше сохранить их свежими.

Матрасы

Именно здесь накапливается не только немало пыли, но и мелких частиц кожи, вообще не заметных человеческому глазу. Поэтому пылесосить их специалисты советуют не менее двух раз в год, а то и чаще.

Коллекция книг

Неважно, насколько она у вас велика, это место в доме обычно пылится, а вы даже и не замечаете этого. Лучшими помощниками для его уборки станут пылесос и насадка-щетка.

Полки шкафов

Особенно часто нужно убирать полки шкафов на кухне, ведь здесь просыпаются специи или крупы. На такие "вкусики" будут совпадать вредители. Чтобы защитить другие продукты, регулярно пылесосите полки.

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