Военный эксперт назвал оптимальный возраст для участия в войне

В Украине не утихают разговоры о снижении мобилизационного возраста. Однако дело может быть не в возрасте, а в мотивации военнообязанных.

Соответствующее заявление сделал военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала.

Он убежден, что мобилизовать принудительно нельзя.

"С точки зрения выполнения боевой задачи, оптимальный возраст — с 21 до 49 лет. Это максимум, в который может выложиться воин. К тому же независимо от пола — как женщины, так и мужчины. Но мобилизовать принудительно нельзя. Это основная проблема ", – сказал эксперт.

В то время как нардеп Роман Костенко заявил, что если украинец может стать депутатом от 21 года, то и стать солдатом от 20 лет он точно может.

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