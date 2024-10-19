В США обеспокоены опасным развитием войны в Украине: о какой угрозе идет речь

В случае присоединения Северной Кореи к российской агрессии США будут консультироваться со своими союзниками по поводу последствий этого шага.

Представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Шон Саветт назвал опасным развитием войны России против Украины возможное участие в боевых действиях солдат из Северной Кореи.

Его заявление цитирует Голос Америки.

По словам Саветта, в случае присоединения Северной Кореи к российской агрессии, США будут консультироваться со своими союзниками и партнерами по поводу последствий "такого драматического шага".

"Мы не можем подтвердить, точно ли эти сообщения, но если это правда, это будет означать опасное развитие войны России против Украины", — сказал он.

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При этом представитель Совета нацбезопасности отметил, что такой шаг может свидетельствовать "о растущем отчаянии России, поскольку она продолжает нести чрезвычайные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины".

"Если Россия действительно будет вынуждена обратиться в КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не сил со стороны Кремля", — констатировал Саветт.

Напомним, Северная Корея фактически вступает в войну против Украины. Кроме поставок России ракет, диктаторский режим КНДР отправляет в страну-агрессор рабочих для заводов и личный состав для армии. Это официально подтвердили президент Украины Владимир Зеленский, ГУР и южнокорейская разведка.

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