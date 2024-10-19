В направлении Земли мчится астероид размером со стадион: подробности

Сегодня к атмосфере Земли приблизится большой астероид, который NASA считает потенциально опасным. Этот астероид имеет диаметр 719 футов примерно размером со стадион. Хотя он не несет непосредственной угрозы нашей планете, наблюдение за ним поможет NASA собрать важную информацию для будущих исследований и подготовки к возможным угрозам из космоса.

Об этом сообщило издание Daily Express US.

NASA отслеживает более 20 000 астероидов, чтобы быть в курсе любых возможных опасностей для Земли. В 2021 году RV-50 был одним из пяти астероидов, подошедших к Земле на опасно близкое расстояние — менее 7,5 миллиона километров, что примерно равно 19,5 расстояния до Луны. Хотя угроза незначительна, NASA обратило внимание на этот объект из-за его потенциальной опасности.

Когда-то, миллиарды лет назад, на Землю упал астероид, уничтоживший динозавров и значительную часть жизни на планете. Сейчас NASA продолжает наблюдать за подобными космическими телами, анализируя их с помощью современных телескопов и технологий. Инфракрасные телескопы помогают определять скорость движения астероидов, а гидролокаторы позволяют узнать их размер и другие характеристики.

Если один из астероидов действительно станет угрозой для Земли, у NASA есть план: в случае опасности могут быть запущены космические миссии для уничтожения или отклонения объекта. И даже ядерное оружие может быть использовано в экстремальных случаях. Хотя такие сценарии маловероятны в ближайшем будущем, у NASA уже есть четкая стратегия, как предотвратить катастрофу.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Марсе ученые обнаружили «высушенную человеческую голову».

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