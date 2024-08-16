Ученые выяснили, откуда прилетел астероид-убийца динозавров

Астероид-убийца, который 66 миллионов лет назад уничтожил динозавров, прилетел на планету из-за Юпитера.

Об этом пишет LiveScience.

Ученые обнаружили в остатках ударного кратера редкий элемент, который называется рутений. Этот элемент встречается в астероидах, находящихся между орбитами Марса и Юпитера.

Что стало известно об астероиде

Исследование содержания изотопов рутения помогло выяснить происхождение объектов, которые когда-то бомбили нашу планету и создали ударные структуры на ее поверхности.

Ученые проанализировали образцы из образовавшегося вследствие падения астероида 66 миллионов лет назад, а также из пяти слоев земной коры, образовавшихся от ударов других космических тел от 36 до 470 миллионов лет назад.

Измерив содержание изотопов рутения, исследователи обнаружили, что астероид, создавший кратер Чиксулуб, имел состав, похожий на углеродные хондриты — метеориты C-типа. Пять других исследованных слоев свидетельствовали о падении астероидов кремниевого S-типа, которые происходили из внутренних частей Солнечной системы.

Интересно, что гораздо более древние архейские слои (возрастом от 3,5 до 3,2 миллиарда лет) имели состав, похожий на астероид, создавший кратер Чиксулуб, что указывает на их происхождение также из отдаленных частей Солнечной системы.

Ранее ученые предполагали, что причиной вымирания динозавров стало падение обломка долгопериодической кометы, разрушившейся от сближения с Солнцем.

В ходе нового исследования ученые измерили температуру кратера Чиксулуба сразу после того, как астероид убил динозавров.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что температура камней, отобранных из кратера, достигла 330 °C в конце мелового периода — 145-66 миллионов лет назад. Результаты также предполагают, что в результате удара астероида было выделено не так много углекислого газа, как предполагалось ранее.

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