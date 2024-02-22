Как умерли динозавры: новое исследование ученых

Около 66 млн лет назад динозавры массово вымерли, как предполагают, из-за падения огромного астероида. Однако ученые до сих пор пытаются выяснить, как это произошло и при каких обстоятельствах.

Об этом пишет Live Science.

В ходе нового исследования ученые обнаружили окаменелости абелизавров – дальних родственников тираннозавров из Северной Африки. Изучив их, ученые теперь предполагают, что африканские динозавры, вероятно, погибли в "самом расцвете сил", а их гибель произошла внезапно из-за падения гигантского астероида.

Ученые сосредоточились на изучении окаменелостей динозавров, обнаруженных в Марокко. Обнаруженные находки предполагают, что фауна африканских динозавров намекает на то, что в низких широтах процветали динозавры и даже диверсифицировались. Если это действительно так, это подтверждает, что древние хищники умерли в самом расцвете сил. Кроме того, предполагается, что они вымерли быстро из-за катастрофы, а не умирали постепенно из-за изменения климата на Земле.

Напомним, во время нового исследования ученые измерили температуру кратера Чиксулуба сразу после того, как астероид убил динозавров.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что температура камней, отобранных из кратера, достигла 330 °C в конце мелового периода — 145-66 миллионов лет назад. Результаты также предполагают, что в результате удара астероида было выделено не так много углекислого газа, как предполагалось ранее.

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