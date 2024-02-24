Вопрос не "если", а "когда": Столтенберг о членстве Украины в НАТО

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс и дальше будет поддерживать Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина сейчас ближе к Альянсу, чем когда-либо ранее. А ее членство – это вопрос времени.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Президент России Владимир Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного — Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Украина вступит в НАТО, это не вопрос" если", а вопрос "когда". А пока мы ждем этого дня, НАТО и дальше будет поддерживать Украину — ради вашей и нашей безопасности", — отметил Йенс Столтенберг.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Мы с вами!" Мировые лидеры ПОРАЗИЛИ словами поддержки для Украины!

Напомним, в НАТО признали, что Запад был "слишком оптимистично настроен" о ходе войны РФ против Украины в 2023 году.

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