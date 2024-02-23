Когда и как закончится война: шокировавшее весь мир интервью Зеленского

Интервью под носом у рашистов. Президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорил с журналистами прямо на передовой. Откровенно о потерях на фронте, сколько раз пытались убить президента, о Трампе и Путине, насколько реально выйти на границы 1991 года и зачем заменил Залужного.

Обо всем этом и не только подробнее рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Интервью с передовой

Первое, что нужно отметить — это эксклюзивное интервью президента Украины и первое, записанное фактически под носом у россиян, менее чем в 5 километрах от зоны боевых действий, в то время когда Путин обращался к американской аудитории Fox News с белоснежного кресла в Кремле и уверял, что американцев не должно беспокоить происходящее в Украине. Зеленский же отвечал на вопросы американского журналиста Брета Байера, сидя на фоне стены разрушенного россиянами дома.

Это интервью — еще одна пощечина Путину

Еще одна особенность этого интервью — это по факту ответ Путину и Такеру Карлсону, который до этого записал интервью с кремлевским диктатором в комфортном кабинете. Он тоже раньше работал на Fox News, но был уволен. Такер Карлсон — некий американский Соловьев, который все кричал, что у Трампа украли победу на выборах. И понятно почему, потому что тот даже планировал отдать ему должность вице-президента при условии победы на выборах.

Своими заявлениями Карлсон бросил вызов другим американским СМИ, обвинив их в том, что они якобы охотно публикуют "льстивые разговоры" с Владимиром Зеленским и игнорируют Владимира Путина. Правда, российского диктатора никто не игнорировал: многочисленные западные медиа, в частности, в BBC подтверждают, что с начала полномасштабной войны неоднократно пытались пообщаться с кремлевским дедом, но каждый раз получали отказ.

Впрочем, ведущий Fox Брет Байер принял вызов Карлсона: он отправился в Украину, чтобы задать Зеленскому вопросы, которые волнуют американцев через два года полномасштабной войны. Байер берет интервью у Зеленского не впервые: они общались с украинским президентом и в прошлом, и в позапрошлом году. Байер сразу же спросил Зеленского, смотрел ли он интервью Путина, президент Украины ответил следующее: “У меня нет времени в течение двух часов слушать полный бред о нас, о войне, о США”.

Есть ли у Украины "план Б", если США не окажет помощи?

Интервью Зеленского длилось менее 45 минут, его опубликовали в час ночи 23 февраля по украинскому времени, поэтому теперь разберем заявления президента, где есть ответы на те вопросы, которые больше всего волнуют народ Украины. Зеленский назвал условия для победы и оценил шансы выхода на границы 1991 года, но обо всем по очереди.

Интервью президент Украины давал вблизи Купянска и это такая вкусная пощечина Путину. Ведь именно этот город Харьковской области Путин отдал приказ взять своим войскам до начала выборов в РФ, впрочем, не складывается. Мы действительно потеряли Авдеевку и только потому, чтобы сохранить жизнь украинских военных. Но армия РФ похоже забыла, как сломя голову убегала с Харьковщины, когда ВСУ село за селом деоккупировали. А учитывая, что основная аудитория Fox — это сторонники республиканцев, среди которых есть те, не хочет дальше поддерживать Украину ни вооружением, ни деньгами — место выбрано не случайно.

Таким образом, Владимир Зеленский громко заявляет: война продолжается, бои продолжаются. И у Украины сейчас нет “плана Б” и признается, если помощь и дальше будут затягивать, и Конгресс США не придет к согласию, украинцев будет умирать еще больше, и как бы это звучало, это болезненная правда.

И пока американцы боятся эскалации за оружие Украины, они не учитывают, что и так рано или поздно станут следующими, если падет наше государство. Брет Байер спросил Зеленского, какие планы Украина ставит перед собой на 2024 год, если больше не получит финансирование от США.

“Я часто слышу такие вопросы в последние месяцы. Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир готов к этому, вы это увидите. Но это трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но и всей Европы”.

Зеленский не объяснил, каким будет план Б, если США так и не возобновят поставки в этом году, но подчеркнул, что Россия по-прежнему имеет преимущество как в небе, так и в численности.

“Трудно найти что-то аналогичное. Конечно, мы найдем… мы не будем стоять на месте. Нам придется выживать, пока мы не найдем параллельные пути. Но в любом случае, понимаете, эта помощь критически важна. Так что без нее, извините, у нас будет все больше героических ребят в больницах. Потому что если у вас нет реального оборонительного щита и такой же мощной артиллерии с боеприпасами, конечно, вы будете терять людей. Нам нужно оружие большой дальности. Мы говорили об этом с конгрессменами, я говорил об этом с президентом Байденом. Дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров нам бы очень помогли. Потому что это нечестная война: наша артиллерия имеет дальность около 20 километров, а в России – 40 километров. Так что если у партнеров такие системы, почему бы не предоставить их Украине?”.

Промедление = потери

Собственно, затягивание военной помощи от США повлекло за собой потерю Авдеевки. Этот город россияне пытались тяжелыми боями взять под контроль два года, хотя мечтали об этом все 10. В том, что США тоже виноваты в падении Авдеевки, признает и сам Джо Байден.

“Но нужно понять, что в этом случае значит контролировать. Они разрушили все. Их стратегия состоит в том, чтобы уравнять все с землей, а затем идти дальше. За эти два года они оккупировали Харьковскую область, теперь мы контролируем этот регион. Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть зерновые коридоры, и мы уничтожили много кораблей российского флота. Это мы сделали два года. Да, прошлый год был для нас преимущественно сложным, но… то, что было сделано, я думаю, это была хорошая работа”.

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Почему Зеленский уволил Залужного?

И здесь Брет Байер акцентировал внимание на "хорошую работу": увольнение Киевщины, Харьковщины, Херсона и даже плацдарм на левом берегу Херсонщины. Так почему, несмотря на хорошую работу, был уволен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ? Вот что ответил Зеленский.

“Нам нужно быть быстрее. Это значит, что нужно избавиться от бюрократии, которая у нас есть. Иначе у нас нет никаких шансов. Нужно быть умнее технологично. И, конечно, быстрее”.

У Зеленского также спросили, о награде Героя Украины для Залужного, и означает ли это, что генерал будет и дальше поддерживать политику президента или, возможно, он уйдет в оппозицию. Зеленский ответил, что это выбор Залужного.

Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я присвоил ему звание Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это”.

Как реально выйти на границы 1991 года?

Но впереди Украину ждет трудный путь, ведь сотни раз прозвучало из уст многих политиков, что мир наступит только тогда, когда Украина выйдет на границы 1991 года. Зеленский признался — только военным путем добиться этого будет тяжело.

“Трудно деоккупировать все наши территории в границах 1991 только военным путем. Это очень много времени, это очень долгая война, это чревато потерей многих людей. Разумнее добиться деоккупации по дипломатическому пути. Но для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции. Путин боится только силы. Его позиции слабеют, когда растут их утраты. Нам нужно показать россиянам, сколько они теряют, донести до них эту информацию”.

Что происходит в море?

Не менее важно и преимущество сейчас в Черном море, там ВСУ не дают покоя рашистам регулярно, даже сейчас украинцы бешеными темпами собирают 300 миллионов на морские дроны под названием "Sea Baby", чтобы в очередной раз поджарить кафиров.

“В 2024 году мы продолжим нашу успешную историю в Черном море. Я не буду вдаваться в детали, но они получат несколько сюрпризов. Это очень важно.

О потерях

Спросил журналист Зеленского и о потерях, ведь если брать ту же многострадальную и уничтоженную Авдеевку, то только там россияне потеряли более 17 тысяч солдат трупами, а вместе с офицерским составом и трехсотыми, которые могут в любой момент тоже стать двухсотыми, то цифры потерь растут до полусотни тысяч. Какие потери у Украины — точных цифр никто не называет, президент конкретные цифры тоже миновал, назвал какое-то соотношение с врагом.

“Десяти тысяч смертей. Десятки тысяч детей были депортированы, мы об этом знаем. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять русских солдат”.

Когда конец войны?

Впрочем, самое главное, что волнует украинцев сейчас — когда уже победа. Догадок и прогнозов — масса, провокаций по поводу переговоров тоже. За 2023 заголовки у всех даже мировых СМИ горели тем, что Путин готов сесть за стол. Кремлевский диктатор до сих пор убеждает, что никогда не отказывался от переговоров и мол этому мешает только указ Зеленского о невозможности вести переговоры.

Масла в огонь подливает и то, что в мае этого года истекает срок Зеленского как президента, будет ровно пять лет, как он возглавил государство. Поэтому на этом тоже любят поспекулировать, обходя факт, что еще задолго и задолго до президентства Зеленского был принят закон, что выборы в военное время проводить нельзя.

Никто не отменял выборы. Закон гласит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это не какой-то закон, принятый при мне. Он был изначально. У меня самая большая поддержка людей. Если бы выборы состоялись, то избрали бы меня, так что не надо говорить, что я пытаюсь удержаться у власти. Я бы выиграл выборы, если бы они прошли”.

Покушения на Зеленского

У россиян, как бы они ни старались и не вбрасывали в массы, что вот-вот в Украине будет Майдан-3, сбросить Зеленского не получается. Как ни крути, в начале войны он не убежал и смог объединить украинцев так, что под военкоматами простые ребята на днях стояли в очередях, а бабушки банками сбивали вражеские дроны. Зеленский признался, сколько он на самом деле был на грани жизни и смерти, и как на него охотились кафиры физически, когда не сработала пропаганда.

“После пятого мне уже стало неинтересно. Были пробы, в особенности в начале войны. Мне рассказывала разведка. Но сейчас это не то, что меня волнует.

Что нужно для победы?

Сейчас же в обществе разные настроения, но мы продолжаем бороться, каждый украинец мечтает об окончании войны и, конечно, задается вопросами: когда конец. Такие же вопросы раздаются и в мире. Так что Зеленский ответил.

Не очень справедливо спрашивать у украинцев, когда закончится война. Мы делаем все возможное, чтобы оно закончилось. Но давайте откровенно: мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится перемен в России. Итак, когда мир поймет, что Путин пересек все красные линии, что он не очень адекватный человек, который угрожает всему миру, чей план – это уничтожение НАТО, – значит, когда это произойдет, тогда война и закончится. Я верю только в юридические договоренности. Верю в двусторонние соглашения о безопасности, которые предусматривают санкции и оружие. Верю, что стать членом НАТО важно для Украины ради ее выживания. Но, честно говоря, верю больше всего в то, что только украинские Вооруженные Силы способны защитить нас”.

А таким, как Трамп, Зеленский предлагает приехать в Украину и не разбрасываться на весь мир своими громкими и по факту бессмысленными заявлениями.

“Если бы он приехал в Украину, он бы увидел все своими глазами и услышал своими ушами. Я рад приветствовать здесь любого из кандидатов в президенты, любого, кто является лидером мнений. Хочу, чтобы они увидели, что значит война, кто начал эту войну. Не обязательно ехать со мной на фронт. Достаточно пообщаться с людьми.

Но не обошлось на интервью Зеленскому и без приятных сюрпризов. Президента пришли не только журналисты, но и котики.

Зеленський дав інтервʼю за 5 км до лінії фронту для Fox News.



Оператор такий: який президент!? Тут котик бігає pic.twitter.com/eM0VVd8mgQ — Девід Не Духовни (@good_bad_lazy) February 23, 2024

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