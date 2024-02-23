Зеленский рассказал, когда закончится война в Украине

Зеленский считает, что мир не готов к тому, что лидер Российской Федерации Владимир Путин "потеряет свою власть".

Войну России против Украины удастся быстро завершить, когда мир, наконец, осознает настоящий уровень глобальной угрозы режиму Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

"Путин пересек все красные линии. Он — неадекватный человек, угрожающий всему миру и утверждающий, что разрушит НАТО. И он попытается это сделать. Когда мир осознает это — в тот момент война завершится", — сказал Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что мировое сообщество боится перемен в России.

"Мир на самом деле не готов к тому, что Путин может потерять свою власть. Мир боится изменений в РФ. США, европейские страны и глобальный Юг могут выбирать", – отметил он.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский ответил на вопрос о том, когда война в Украине может закончиться.

"Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Устойчивости и силы духа у нас хватает, нам не хватает поддержки – боеприпасов и техники", – сказал Сырский.

Читайте также: