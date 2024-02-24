Удар "Шахедами" по одесскому дому: кадры с места трагедии

В результате вражеской атаки на Одессу вечером, 23 февраля, погиб один человек. Также трое местных жителей получили тяжелые ранения. Одноэтажный жилой дом был разрушен.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Кипер.

"Женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей. Пострадала 72-летняя женщина, пробывшая под завалами почти два часа, она получила термические ожоги и переломы конечностей", — сообщил он.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки возникло разрушение одноэтажного здания с последующим возгоранием. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 50 квадратных метров.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

На месте происшествия пострадали 3 человека, один из которых деблокирован из-под завалов. Все они в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждение. Также из-под завалов извлечено тело погибшего.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты обстреляли ударными БпЛА Одессу, горит объект инфраструктуры.

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