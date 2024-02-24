Удар "Шахедами" по одеському будинку: кадри з місця трагедії

Унаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері, 23 лютого, загинула одна людина. Також троє місцевих жителів дістали важкі поранення. Одноповерховий житловий будинок було зруйновано.

Про це розповів очільник ОВА Олег Кіпер.

"Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік 10% поверхні тіла та численні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки та переломи кінцівок", — повідомив він.

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки виникла руйнація одноповерхової будівлі з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів.

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

На місці події постраждали 3 людини, одну з яких деблоковано з-під завалів. Усіх їх у важкому стані госпіталізовано до медзакладу. Також з-під завалів вилучено тіло загиблого.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу, горить обʼєкт інфраструктури.

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