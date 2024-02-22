Росія атакувала прифронтову ТЕС України: поранені енергетики

Російські війська 22 лютого обстріляли теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні України, внаслідок чого поранень зазнали енергетики.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Сьогодні росія атакувала прифронтову ТЕС: шістьох наших колег поранено. Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні", – йдеться в заяві.

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В ДТЕК зазначили, що було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. Триває ліквідація наслідків атаки.

Там додали, що від початку теперішнього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 40 разів.

Нагадаємо, за оцінками директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, війська РФ обрали нову тактику руйнування української інфраструктури. Так, окупанти посилили інтенсивність точкових дронових атак на прифронтові об'єкти енергетики.

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