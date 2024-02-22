Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины: ранены энергетики

Российские войска 22 февраля обстреляли теплоэлектростанцию в прифронтовом регионе Украины, в результате чего ранения получили энергетики.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Сегодня россия атаковала прифронтовую ТЭС: шесть наших коллег ранены. Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу", – говорится в заявлении.

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В ДТЭК отметили, что было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. Идет ликвидация последствий атаки.

Там добавили, что с начала нынешнего отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 40 раз.

Напомним, по оценкам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, войска РФ избрали новую тактику разрушения украинской инфраструктуры. Так, оккупанты усилили интенсивность точечных дроновых атак на прифронтовые объекты энергетики.

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