"Расслабляться рано": украинцев призвали экономить электроэнергию

Еще могут быть холодные периоды, отмечают в "Укрэнерго".

Этой зимой в Украине не применяли графики аварийных отключений. Впрочем, оснований для легкомыслия нет – холода еще продолжаются, и страна-агрессор РФ может атаковать энергообъекты не только зимой.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Украинского радио.

По его словам, основным показателем успеваемости прохождения отопительного периода в наших условиях является отсутствие масштабных отключений потребителей.

"Но кроме таких локальных перерывов в энергоснабжении, которые, я надеюсь, нашим слушателям понятны, мы достаточно быстро восстанавливали подачу электричества потребителям. И вообще по стране масштабных проблем действительно пока удавалось избежать ", – отметил Владимир Кудрицкий.

Он призвал украинцев бережно потреблять электроэнергию.

"Во-первых, отопительный сезон все-таки еще не завершен, еще могут быть холодные периоды, когда потребление растет и энергосистеме труднее его покрывать. А во-вторых, к сожалению, враг может атаковать энергосистему не только зимой, поэтому мы должны все быть готовыми и не забывать о экономном потреблении энергоресурсов, особенно утром и вечером, когда на энергосистему есть наибольшая нагрузка», – подчеркнул Владимир Кудрицкий.

В то же время на Львовщине отключают питание бытовым должникам электроэнергии. Первые в списке на отключение те, у кого задолженность – десятки тысяч гривен. Ее накопили с начала войны – пока действовал мораторий на отключение.

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