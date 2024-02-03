Какими будут тарифы на свет: заместитель министра о "предсказаниях" экспертов

Пока нет оснований ожидать повышения тарифов на свет. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Если очень коротко, могу сказать, что на сегодняшний день даже не ведутся подобные дискуссии", – подчеркнула замминистра.

Гринчук иронически прокомментировала предсказания разных экспертов по этому вопросу.

"Комментарии от разных экспертов разного уровня – они пока ничем не обоснованы. Я не знаю, где они берут свои расчеты, возможно, это предсказание у нас в последнее время активно используется экспертами. Но хочу заверить, что в правительстве даже не ведутся такие пока дискуссии. Об этом говорить еще очень рано", – подытожила заместитель главы Минэнерго.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство не планирует повышать коммунальные тарифы для населения до конца этой зимы.

Читайте также: