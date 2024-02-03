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Якими будуть тарифи на світло: заступниця міністра про "передбачення" експертів

Якими будуть тарифи на світло: заступниця міністра про "передбачення" експертів

Ціни на електрику поки не підвищуватимуть / Фото: pixabay.com

Гринчук іронічно прокоментувала прознози різних експертів щодо цього питання.

Наразі немає підстав очікувати підвищення тарифів на світло. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"Якщо дуже коротко, можу сказати, що на сьогоднішній день навіть не ведуться такі дискусії", – наголосила заступниця міністра.

Гринчук іронічно прокоментувала прознози різних експертів щодо цього питання.

"Коментарі від різних експертів різного рівня – вони поки що нічим не обґрунтовані. Я не знаю, де вони беруть свої розрахунки, можливо, це передбачення в нас останнім часом активно використовується експертами. Але хочу запевнити, що в уряді навіть не точаться такі поки що дискусії. Про це говорити ще дуже рано", – підсумувала заступниця глави Міненерго.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими. 

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