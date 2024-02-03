"Це ти – той хлопчик?": ЛГБТ-військовий про випадок булінгу в армії

Військовий розповів, як одного разу ледь не прощався з життям під час розмови з агресивно налаштованим колегою.

ЛГБТ-військовий, стрілець-зенітник Павло Легойда розповів про випадок булінгу в армії.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Островській.

"Був один випадок, я тоді був в наряді... нікого не чіпав, моя робота полягала в том, що я оберігав вхід на завод... Сиджу, щось в телефоні клацаю – до мене підходить якійсь чувак... Каже: "Це ти той хлопчик?". Я так дивлюсь на нього, кажу: "Який хлопчик?". Каже: "Ну той пі**рас, що мені про тебе, що мені про тебе казали", – згадує військовий.

Павло каже, що одразу зрозумів, що його співрозмовник налаштований агресивно.

"В нього відразу була така агресивна поведінка, він намагався це сховати, але я помітив, що він зараз мені щось зробить... Я кажу "Так", тому що розумію, що якщо йому вже про мене сказали, то буде по-дебільному, якщо я буду викручуватися... Каже: "А ти знаєш, хто я такий?.. Я з артилерії теж, я з передка вернувся", – розповідає ЛГБТ-військовий.

За його словами, агресивно налаштований колега почав розповідати історії, як він 10 років відсидів в тюрмі і вбив свого вітчима...

А я сиджу і думаю: "Боже, що робити"... Я розумію, що мене вже "труханити" починає, стрьомно. А в нього в руках ще шампур помічаю до шашликів... І він так цей шампур тримає: "Ти знаєш, що я свого вітчима замочив?". І на мене направляє цей шампур. Я сиджу, не знаю, що робити. В мені в голові – "вже всьо", вже молитву прочитав, прощаюся з тим, з ким тільки можна... Я боюся йому зайве слово сказати, десь крикнути, тому що розумію, автомат я поставив в кінці коридору... Я розумію, що поки добіжу, він мене просто завалить... Оборони я не знаю. Тому я розумію, що діяти потрібно дуже обережно", – підсумував Легойда.

Хто такий Павло Легойда

Військовому Павлу Легойді 22 роки, війну він зустрів строковиком. Він відверто говорить про свою орієнтацію. За його словами, не скрізь до представників ЛГБТ гарне ставлення і доводиться чути і образи, і захищати себе, але вже не від ворога.

Зараз у військовослужбовця є кохана людина і він чекає, коли цивільне партнерство буде дозволене. Також мріє про те, щоб всиновити дитину.