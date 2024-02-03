"Это ты – тот мальчик?": ЛГБТ-военный о случае буллинга в армии

Военный рассказал, как однажды чуть не прощался с жизнью во время разговора с агрессивно настроенным коллегой.

ЛГБТ-военный, стрелок-зенитчик Павел Легойда рассказал о случае буллинга в армии.

Об этом он сказал в интервью ведущей ТСН Натальи Островской.

"Был один случай, я тогда был в наряде... никого не трогал, моя работа заключалась в том, что я оберегал вход на завод... Сижу, что-то в телефоне щелкаю — ко мне подходит какой-то чувак... Говорит:" Это ты тот мальчик?". Я так смотрю на него, говорю: "Какой мальчик?". Говорит: "Ну тот пи**рас, что мне о тебе, что мне о тебе говорили", – вспоминает военный.

Павел говорит, что сразу понял, что его собеседник настроен агрессивно.

"У него сразу было такое агрессивное поведение, он пытался это скрыть, но я заметил, что он сейчас мне что-то сделает... Я говорю "Да", потому что понимаю, что если ему уже обо мне сказали, то будет по-дебильному, если я буду выкручиваться... Говорит: "А ты знаешь, кто я такой?.. Я из артиллерии тоже, я с передка вернулся", – рассказывает ЛГБТ-военный.

По его словам, агрессивно настроенный коллега начал рассказывать истории, как он 10 лет отсидел в тюрьме и убил своего отчима.

А я сижу и думаю: "Боже, что делать"... Я понимаю, что меня уже "трусить" начинает, стремно. А у него в руках еще шампур замечаю к шашлыкам... И он так этот шампур держит: "Ты знаешь, что я своего отчима замочил?" И на меня направляет этот шампур. Я сижу, не знаю, что делать. Во мне в голове — "уже все", уже молитву прочитал, прощаюсь с тем, с кем только можно... Я боюсь ему лишнее слово сказать, где-то крикнуть, потому что понимаю, автомат я поставил в конце коридора... Я понимаю, что пока добегу, он меня просто завалит... Обороны я не знаю. Поэтому я понимаю, что действовать нужно очень осторожно", – подытожил Легойда.

Кто такой Павел Легойда

Военному Павлу Легойде 22 года, войну он встретил срочником. Он откровенно говорит о своей ориентации. По его словам, не везде к представителям ЛГБТ хорошее отношение и приходится слышать и обиды, и защищать себя, но уже не от врага.

Сейчас у военнослужащего есть любимый человек, и он ждет, когда гражданское партнерство будет разрешено. Также мечтает о том, чтобы усыновить ребенка.