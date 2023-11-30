Росія заборонила ЛГБТ-рух, оголосивши його "екстремістським"

Тепер російські суди зможуть позбавити людину волі просто за участь у діяльності ЛГБТ-організацій, дописи на їхню підтримку та публікацію символіки.

Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію "Міжнародного громадського руху ЛГБТ". Хоча правозахисники стверджують, такого руху не існує.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Суддя Верховного суду РФ Олег Нефьодов задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання екстремістською організацією "Міжнародного громадського руху ЛГБТ". Рішення має набути чинності негайно.

"Позовні вимоги задовольнити: визнати "Міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістською організацією і заборонити її діяльність у Росії", – оголосив суддя.

При цьому у своєму позові Мін’юст РФ не пояснював, що таке "рух ЛГБТ", хто ним керує і яка його структура. Правозахисні організації раніше наголошували, що фактично "Міжнародного громадського руху ЛГБТ" не існує.

Верховний суд розглядав позов у закритому режимі чотири години. На засіданні не було нікого, окрім представників самого Мін'юсту.

Після визнання ЛГБТ-руху "екстремістським" легальна робота організацій, які допомагають відповідній спільноті, стане в Росії неможливою. Суди зможуть позбавляти волі просто за участь у діяльності ЛГБТ-організацій, дописи на їхню підтримку та публікацію символіки.

Позову Мін'юсту передувало ухвалення в Росії двох репресивних законів проти ЛГБТ. Спершу закон про "пропаганду ЛГБТ" поширили на дорослих (до цього моменту він діяв лише щодо дітей), а потім в РФ заборонили трансгендерний перехід.

До слова, навесні в Росії затримали двох популярних блогерів за звинуваченням у порушенні закону, який забороняє "пропаганду" ЛГБТ-стосунків.

Читайте також: