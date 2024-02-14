Еще одна страна продлит временную защиту для украинских беженцев

Временную защиту продлят еще на год.

Словакия планирует продлить предоставление временного убежища для украинских беженцев до марта 2025 года.

Об этом свидетельствуют документы Кабмина.

Ранее в 2023 году Совет ЕС продлил механизм временной защиты украинским беженцам до марта 2025 года. Это позволять украинцам, находящимся в Словакии, получать услуги здравоохранения и образования, доступ к рынку труда, жилью и социальным выплатам.

По данным на конец 2023 года, в странах ЕС было зарегистрировано 4,2 миллиона украинских граждан, получивших временную защиту.

"Предлагается определить предоставление временного убежища на территории Словакии до 4 марта 2025 года", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Украинцы беженцы за границей – что известно

Напомним, в случае, если Украина терпит поражение в войне против РФ, то количество украинских беженцев может возрасти до 10 миллионов. Страной, которая будет принимать больше тех, кто убегает от войны, может стать Германия.

Между тем, в Польше временную защиту украинских беженцев могут продлить лишь до 30 июня 2024 года. Украинцы, которые планируют и дальше оставаться в стране, стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.

Также мы писали, что только 25,2% беженцев из Украины работают, в частности, в Германии. В Дании 78% украинцев уже нашли работу.

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