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Еще одна страна продлит временную защиту для украинских беженцев

Еще одна страна продлит временную защиту для украинских беженцев

Какие страны Европы еще принимают беженцев из Украины / Фото: ТСН.ua

Временную защиту продлят еще на год.

Словакия планирует продлить предоставление временного убежища для украинских беженцев до марта 2025 года.

Об этом свидетельствуют документы Кабмина.

Ранее в 2023 году Совет ЕС продлил механизм временной защиты украинским беженцам до марта 2025 года. Это позволять украинцам, находящимся в Словакии, получать услуги здравоохранения и образования, доступ к рынку труда, жилью и социальным выплатам.

По данным на конец 2023 года, в странах ЕС было зарегистрировано 4,2 миллиона украинских граждан, получивших временную защиту.

"Предлагается определить предоставление временного убежища на территории Словакии до 4 марта 2025 года", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Напомним, в случае, если Украина терпит поражение в войне против РФ, то количество украинских беженцев может возрасти до 10 миллионов. Страной, которая будет принимать больше тех, кто убегает от войны, может стать Германия.

Между тем, в Польше временную защиту украинских беженцев могут продлить лишь до 30 июня 2024 года. Украинцы, которые планируют и дальше оставаться в стране, стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.

Также мы писали, что только 25,2% беженцев из Украины работают, в частности, в Германии. В Дании 78% украинцев уже нашли работу.

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