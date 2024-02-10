В Германии спрогнозировали, сколько беженцев покинет Украину в случае победы РФ

В случае, если Украина терпит поражение в войне против РФ, то количество украинских беженцев может возрасти до 10 миллионов. Страной, которая будет принимать больше тех, кто убегает от войны, может стать Германия.

Соответствующий прогноз опубликовала газета Welt am Sonntag, ссылаясь на прогнозы немецкого федерального правительства.

Число украинских беженцев может возрасти

Издание пишет, что ситуация остается напряженной, в частности из-за задержки помощи Украине со стороны США.

"В случае потенциального распада Украины немецкое правительство предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек. В этом сценарии большинство беженцев отправится в Западную Европу, а Германия будет одной из стран назначения", — говорится в сообщении.

Эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер в комментарии газете отметил необходимость западных партнеров увеличить помощь.

"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то наихудший сценарий массового бегства из Украины и распространение войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным. В таком случае десять миллионов беженцев – это достаточно низкий показатель", – заявил он.

Ранее мы писали, что в Польше временную защиту украинских беженцев могут продлить до 30 июня 2024 года. Украинцы, которые планируют и дальше оставаться в стране, стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.

Последние опросы, проведенные ООН, показывают, что от 60-80% беженцев из Украины хотят вернуться домой.

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