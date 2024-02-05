Беженку из Украины насмерть сбил автомобиль в Британии: подробности

Трагедия произошла 31 января.
В Великобритании после наезда автомобиля погибла 40-летняя Татьяна Мартынова из Харькова, приехавшая в уэльский город Свонси как беженка в июле 2022 года.
Об этом сообщает BBC.
Татьяна Мартынова, бежавшая от полномасштабного российского вторжения в Украину вместе со своим 13-летним сыном Ильей, погибла после того, как ее сбила машина.
Полиция Южного Уэльса сообщила, что женщина погибла после того, как ее сбил автомобиль Chevrolet Captiva, когда она шла по улице в среду, 31 января.
Люди, приютившие Татьяну, называли ее "преданной и усердной в своей нежной заботе о (своем сыне) Илье". Они сказали, что она была известна в этом районе как Таня и была "потрясающей женщиной, многоязычной, умной, энергичной, трудолюбивой".
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Они описали ее как "непреклонную опору" украинской общины в Свонсе, чья "теплая и приятная личность пронизывала каждое собрание".
Ее многочисленные друзья и коллеги по работе опустошены ее внезапной смертью. Наши мысли и молитвы с Ильей здесь, в Уэльсе, и с семьей Тани в Украине. Таня стала нам обоим как дочь. Мы оплакиваем замечательную молодую женщину. Украина потеряла одну из лучших”, — рассказали люди, у которых жила Татьяна, чьи имена не приводят.
Напомним, в Великобритании, в Эдинбурге, группа неизвестных напала на троих детей из Украины. В полиции заявили, что нападение было совершено на расовой почве.
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