Сбитие Ил-76: в РФ пригрозили ударом по аэродрому в Польше

Российский пропагандист и рупор Кремля Дмитрий Киселев пригрозил ударом по польскому аэродрому в Жешуве. Он обвинил США в уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью.

Очередные угрозы Киселев выразил в эфире пропагандистской программы на РосТВ.

"В США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Овертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и дальше будет сходить с рук. Но где тогда остановиться? Каков механизм торможения? Если остались только военно-технические методы, тогда как вариант польский аэродром Жешув, который является основной перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью. Но сначала нужно все же предупредить и все очень внятно объяснить. Вот тем и занимаемся", – сказал Киселев.

Падение Ил-76 в Белгородской области

Российский военный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы недалеко от Белгорода.

РосСМИ начали массово публиковать сообщения, что на борту воздушного судна вроде бы находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали совершить обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился.

ГУР Минобороны Украины заявило, что не располагает подтверждающей информацией о вероятном пребывании украинских военнопленных на борту российского военно-транспортного самолета.

Напомним, у Путина устроили истерику из-за визита Нуланда в Киев.

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