В Киев прибыл Боррель – нардеп

Боррель анонсировал свой визит в Брюсселе 21 января, однако не назвал тогда цели и не анонсировал встречи.
С визитом в Киев 6 февраля прибыли высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и мэр Риги Уилнис Кирсис.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Был случай с ним поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины", – говорится в сообщении Гончаренко.
Он указал, что в украинскую столицу также прибыли мэр Риги Уилнис Кирсис и его заместительница Линда Озола. Нардеп выложил совместное фото с ними.
Напомним, Боррель анонсировал свой визит в Украину после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 января. Однако по поводу его планов, а также возможных встреч и целей визита евродипломат объяснений не дал.
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