"Я поеду в Украину": Боррель анонсировал свой визит в Киев

Высокий представитель Европейского Союза в феврале посетит Украину.
Глава дипломатического корпуса Европейского Союза Жозеп Боррель в феврале посетит Украину. Однако относительно его планов, а также возможных встреч и целей визита он объяснений не дал.
Об этом говорится в сообщении "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Борреля.
Объявление своего визита в Украину он сделал 21 января в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам.
"Я поеду в Украину в первых числах второй недели февраля", – сказал Боррель.
Высокий представитель не назвал конкретного числа – согласно практике таких визитов представителями ЕС дату обычно не объявляют.
Напомним, ранее глава дипломатического корпуса Европейского Союза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Затем дипломат написал, что Украина должна получить на вооружение дальнобойные ракеты, а также усиливать свою собственную мощь в ответ на дерзкие российские атаки по гражданской инфраструктуре.
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