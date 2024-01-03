Массированные удары РФ по Украине: Китай призывает к "сдержанности"

В Пекине избегают осуждения ракетных ударов российской армии по жилым домам и гражданской инфраструктуре в украинских городах.

На массированную воздушную атаку российской армии по Украине в Китае отреагировали традиционными призывами к "сдержанности" и выразили надежду на политическое решение кризиса. В Пекине до сих пор не осудили нарушение государством-агрессором международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ответ на запрос в офис пресс-секретаря МИД КНР по поводу реакции Пекина на массированную ракетную атаку России 2 января.

Несмотря на многочисленные свидетельства разрушений жилых домов в Украине в результате ракетных ударов российской армии, во внешнеполитическом ведомстве Китая обращаются к обеим сторонам конфликта, называя войну "кризисом".

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"Позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" является последовательной и четкой. Мы продолжаем призывать соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность гражданских", — говорится в ответе на запрос.

В Китае снова настаивают на необходимости переговоров, но не указывают, на каких условиях должен быть достигнут мир.

"Мы надеемся, что все стороны примут на себя обязательства по политическому урегулированию кризиса, скорейшему прекращению войны и совместному содействию облегчению ситуации", — заявили в МИД Китая.

Соболезнования пострадавшим гражданским жителям украинских городов в Пекине не выразили.

Напомним, с ночи до утра вторника, 2 января, российские войска нанесли мощный массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали беспилотниками Shahed и разными типами ракет. В частности, и "Кинжалами".

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