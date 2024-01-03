Масовані удари РФ по Україні: Китай закликає до "стриманості"

У Пекіні уникають засудження ракетних ударів російської армії по житлових будинках і цивільній інфраструктурі в українських містах.

На масовану повітряну атаку російської армії по Україні у Китаї відреагували традиційними закликами до “стриманості” та висловили сподівання на політичне вирішення “кризи”. У Пекіні досі не засудили порушення державою-агресоркою міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідь на запит до офісу речника МЗС КНР з приводу реакції Пекіна на масовану ракетну атаку Росії 2 січня.

Попри численні свідчення руйнувань житлових будинків в Україні внаслідок ракетних ударів російської армії, у зовнішньополітичному відомстві Китаю звертаються до обидвох “сторін конфлікту”, називаючи війну “кризою”.

Також читайте У Києві зруйновано фабрику армійського одягу, який носять Зеленський і Залужний

“Позиція Китаю в питанні “української кризи” є послідовною і чіткою. Ми продовжуємо закликати відповідні сторони проявляти максимальну стриманість, уникати нападів на цивільні об’єкти та захищати безпеку цивільних”, - йдеться у відповіді на запит.

У Китаї знову наполягають на необхідності переговорів, але не вказують на яких умовах повинен бути досягнутий мир.

“Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов’язання стосовно політичного врегулювання кризи, якнайшвидшого припинення війни та спільного сприяння полегшенню ситуації”, - заявили в МЗС Китаю.

Співчуття постраждалим цивільним жителям українських міст у Пекіні не висловили.

Нагадаємо, від ночі до ранку вівторка, 2 січня, російські війська завдали потужного масованого удару по Києву. Окупанти атакували безпілотниками Shahed та різними типами ракет. Зокрема, й "Кинджалами".

Читайте також: