Жена Андрея Беднякова рассказала о самоубийстве своей 29-летней сестры

Анастасия ни с кем не делилась этой историей и объяснила почему.

Жена украинского шоумена Андрея Беднякова – актриса Анастасия Короткая – рассказала о смерти своей 29-летней сестры.

По словам Насти, ее сестра не справилась с некоторыми жизненными трудностями и болезнью и покончила с собой в возрасте 29 лет.

"Было самоубийство. Она своим поступком показала состояние, в котором я выросла, но если я вышла из этого состояния, то она не смогла. Ей было 29 лет. Она прожила тяжелую жизнь. Но это был ее выбор. Она очень болела. Единственное, о чем я жалела, что не смогла найти правильных слов, чтобы объяснить ей, что этого делать не нужно", - рассказала Короткая в интервью Рамине Эсхакзай.

Анастасия Короткая

Жена Беднякова поделилась, что сестра совершила самоубийство, когда она прилетала со съемок. Но Анастасия предпочитала никому не говорить об инциденте, поскольку не любила, когда ее жалели.

"Она периодически говорила, что хочет это сделать, но я не очень верила, что это вообще возможно. Она даже сделала это, когда мне это было удобно… В день, когда я прилетала из съемок. Никто не знал. Я просто не хотела, чтобы меня жалели", - добавила актриса.

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды сериала "Беверли-Гиллз, 90210" Дэвида Гейла.

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