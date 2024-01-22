В ОП призвали Европу остановить помощь украинским беженцам

Лещенко считает, что так украинцы скорее захотят возвратиться домой, чтобы "поднимать" экономику.

Советник руководителя Офиса президента Украины и бывший нардеп Сергей Лещенко заявил, что европейским странам лучше остановить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

Лещенко считает, что украинцам, выехавшим от войны за границу, и оставшимся "становится все труднее находить общий язык".

"Потому что люди, выехавшие из Украины, никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", – заявил советник главы ОП.

"У нас в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, — чепуха. Возвращенцам не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Ваши деньги отсутствуют в экономике. И ситуация становится все сложнее", – добавил Лещенко.

Ранее Сергей Лещенко заявил, что на войну нужно мобилизовывать молодежь, потому что "воевать 54-летними штурмовиками" никуда не годится.

Напомним, демографы рассказали, сколько людей уехало за границу и сколько сейчас живет в Украине.

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