Умер звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" в возрасте 58 лет

Умер известный американский актер Дэвид Гейл, который играл в четвертом сезоне сериала "Беверли-Хиллз, 90210" жениха Бренды Уолш – Стюарта Карсона.

Об этом пишет The New York Times. Сообщается, что актер ушел из жизни в субботу, 20 января. Сердце Дэвида Гейла остановилось в возрасте 58 лет. Пока что причина смерти знаменитости неизвестна.

Дэвид Гейл / Фото: Getty Images

Смерть Дэвида Гейла также подтвердила его сестра Кэти Колменарес.

"В моей жизни не было даже и дня, чтобы ты не был со мной рядом. Ты всегда был моим лучшим другом, который готов был помочь мне с чем угодно. Ты навсегда останешься в моем сердце, я буду скучать по тебе", — написала Кэти .

Отметим, Дэвид Гейл – популярный американский актер. Он прославился благодаря ролям Стюарта Карсона в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и доктора Джо Скенлона в ленте "Порт-Чарльз". Кроме того, он играл роли в таких картинах, как "Скорая помощь", "Робин Гудс", "Саванна" и другие.

Дэвид Гейл в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно стало известно, что умер мексикано-американский актер Адан Канто. Жизнь 42-летнего артиста забрал рак аппендикса.

Читайте также: