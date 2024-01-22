У віці 58 років помер зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210"

Помер відомий американський актор Девід Гейл, який грав у четвертому сезоні серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" нареченого Бренди Волш – Стюарта Карсона.

Про це пише The New York Times. Повідомляється, що актор пішов з життя у суботу, 20 січня. Серце Девіда Гейла зупинилося у віці 58 років. Наразі причина смерті знаменитості невідома.

Девід Гейл / Фото: Getty Images

Смерть Девіда Гейла також підтвердила його сестра Кеті Колменарес.

"У моєму житті не було навіть і дня, щоб ти не був зі мною поруч. Ти завжди був моїм найкращиv другом, який готовий був допомогти мені з чим завгодно. Ти назавжди залишишся в моєму серці, я сумуватиму за тобою", - написала Кеті.

Зазначимо, Девід Гейл – популярний американський актор. Він прославився завдяки ролям Стюарта Карсона в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" та доктора Джо Скенлона в стрічці "Порт-Чарльз". Окрім того, він мав ролі в таких картинах, як "Швидка допомога", "Робін Гудс", "Саванна" та інших.

Девід Гейл у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер мексикансько-американський актор Адан Канто. Життя 42-річного артиста забрав рак апендикса.

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