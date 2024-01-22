У віці 58 років помер зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210"

Серце актора зупинилося 20 січня.
Помер відомий американський актор Девід Гейл, який грав у четвертому сезоні серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" нареченого Бренди Волш – Стюарта Карсона.
Про це пише The New York Times. Повідомляється, що актор пішов з життя у суботу, 20 січня. Серце Девіда Гейла зупинилося у віці 58 років. Наразі причина смерті знаменитості невідома.
Смерть Девіда Гейла також підтвердила його сестра Кеті Колменарес.
"У моєму житті не було навіть і дня, щоб ти не був зі мною поруч. Ти завжди був моїм найкращиv другом, який готовий був допомогти мені з чим завгодно. Ти назавжди залишишся в моєму серці, я сумуватиму за тобою", - написала Кеті.
Зазначимо, Девід Гейл – популярний американський актор. Він прославився завдяки ролям Стюарта Карсона в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" та доктора Джо Скенлона в стрічці "Порт-Чарльз". Окрім того, він мав ролі в таких картинах, як "Швидка допомога", "Робін Гудс", "Саванна" та інших.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер мексикансько-американський актор Адан Канто. Життя 42-річного артиста забрав рак апендикса.
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