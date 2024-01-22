"Євробачення-2024": хто став журі нацвідбору

У "Дії" завершилося голосування за членів журі нацвідбору на "Євробачення-2024", тому вже відомі їхні імена.

Так, троє артистів судитимуть фіналістів конкурсу та допоможуть обрати, хто ж поїде представляти Україну в Мальме.

На першому місці в голосуванні опинився шоумен Андрій Данилко. За нього віддали свій голос понад 315 тисяч українців.

Андрій Данилко / Фото: corp.suspilne.media

Другою членкинею журі стала співачка Джамала, яка 2016 року перемагала на "Євробаченні". До слова, це вже вшосте артистка займає суддівське крісло нацвідбору.

Джамала / Фото: corp.suspilne.media

"Мій головний критерій — це виступ наживо, сама пісня та її сенс, а також номер і харизма артиста. Тому враження від учасників буду складати, коли побачу виконання наживо кожного. Так, як звичайний глядач і буде дивитися "Євробачення-2024", - сказала Джамала у коментарі "Суспільному".

А от на третьому місці опинився лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець. За нього проголосували майже 90 тисяч українців. Як прокоментував артист, він першою чергою буде оцінювати саме якість конкурсних пісень фіналістів.

Сергій Танчинець / Фото: corp.suspilne.media

"Я буду оцінювати не номер, а саме пісню, адже до виступу на "Євробаченні" над номером ще можна буде попрацювати. Важливо, щоб пісня була цілісною та містила "хуки". Вокальні дані конкурсанта — не менш важливі!" – прокоментував Танчинець.

Трійка лідерів голосування в "Дії" ще має підписати угоду з оргкомітетом нацвідбору. Лише після цього вони офіційно займуть суддівські крісла. Раптом хтось не зможе підписати угоду, його місце займе той кандидат, який займає наступу сходинку у голосуванні в "Дії".

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, хто вестиме нацвідбір. Цьогоріч буде троє ведучих.

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