33-річна відома українська співачка вдруге стала мамою

Українська співачка Луна, справжнє ім'я якої Христина Герасимова, вдруге стала мамою.

Радісну новину артистка повідомила у своєму Instagram. В одному з пологових будинків Києва Христина народила сина. Щоправда, хлопчик з'явився на світ ще 11 січня. Артистка разом зі своїм чоловіком, гітаристом Олександром Волощуком, назвала сина Микитою.

Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

"Поки що бракує слів, щоб описати все, що я відчуваю…Можливо, трохи згодом! Насолоджуюсь кожною секундою разом! Це велике щастя для всієї нашої родини!" – поділилася своїми думками Христина.

Співачка Луна / Фото: instagram.com/kri_luna

Зазначимо, співачка також виховує сина Георгія, якого народила 2012 року в Лос-Анджелесі. Батько хлопчика – скандальний продюсер Юрій Бардаш, з яким Христина Герасимова перебувала в шлюбі від 2012 до 2018 року.

Нагадаємо, 1 січня акторка Вікторія Варлей вперше стала мамою. Знаменитість народила доньку, якій дала ім'я Мішель. Нещодавно артистка ділилася, чи впливають силіконові імпланти на процес вигодовування грудьми.

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