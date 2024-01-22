33-річна відома українська співачка вдруге стала мамою

Виконавиця вже розсекретила, як назвала сина.
Українська співачка Луна, справжнє ім'я якої Христина Герасимова, вдруге стала мамою.
Радісну новину артистка повідомила у своєму Instagram. В одному з пологових будинків Києва Христина народила сина. Щоправда, хлопчик з'явився на світ ще 11 січня. Артистка разом зі своїм чоловіком, гітаристом Олександром Волощуком, назвала сина Микитою.
"Поки що бракує слів, щоб описати все, що я відчуваю…Можливо, трохи згодом! Насолоджуюсь кожною секундою разом! Це велике щастя для всієї нашої родини!" – поділилася своїми думками Христина.
Зазначимо, співачка також виховує сина Георгія, якого народила 2012 року в Лос-Анджелесі. Батько хлопчика – скандальний продюсер Юрій Бардаш, з яким Христина Герасимова перебувала в шлюбі від 2012 до 2018 року.
Нагадаємо, 1 січня акторка Вікторія Варлей вперше стала мамою. Знаменитість народила доньку, якій дала ім'я Мішель. Нещодавно артистка ділилася, чи впливають силіконові імпланти на процес вигодовування грудьми.
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