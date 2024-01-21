Анна Трінчер та Олександр Волошин офіційно розлучилися

Українська співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин офіційно розлучилися.

Про це виконавиця повідомила у своєму Instagram. Зокрема, знаменитість опублікувала лист, який отримала від адвоката. Трінчер та Волошин розлучалися через суд. Суддя вже розглянув і ухвалив відповідне рішення про розірвання шлюбу.

Колишньому подружжю залишилося почекати 30 днів, після цього суддівське рішення набуде чинності. Також адвокати ще мають перевірити, чи немає у документах помилок. У тому разі, якщо вони будуть, то доведеться ще подавати клопотання про їхнє виправлення.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ну що, майже офіційно можна мене привітати", - прокоментувала артистка.

Зазначимо, Олександр Волошин та Анна Трінчер прожили у шлюбі понад рік. Однак наприкінці листопада вони приголомшили новиною, що розлучаються. Причиною цього рішення стало те, що в Олександра почали зникати почуття до артистки.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однак нещодавно блогер зізнався, що після розлучення Анна неабияк змінилася. Волошин говорить, що знову бачить у ній ту дівчину, яку покохав. Тож, блогер не виключає того, що вони ще будуть разом.

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