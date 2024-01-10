Психологічний тест зі схрещеними руками: дізнайтеся, що ви за особистість

Характер людини проявляється у зовнішніх рухах тіла, навіть у зовсім дрібних. Уважному співрозмовнику не складно по зовнішньому вигляду, позі людини, як вона складає руки, як сідає, зрозуміти, які емоції вирують в ній наразі. А досвідчений психолог, фізіономіст може навіть визначити характер людини.

Спробуйте пройти цікавий тест зі схрещеними руками, щоб зрозуміти, як це працює.

Тест зі схрещеними руками

Спочатку розслабтесь. Потім, не думаючи, скресліть руки. Подивіться, яка рука опинилася поверх іншої.

Залежно від того, яка рука зверху, розшифровується результат.

тест зі схрещеними руками

Якщо, схрещуючи руки, ви найчастіше кладете праву руку на ліву

Це свідчить, що у вас переважає раціоналізм. Во володієте залізною логікою, яка здатна допомогти як у повсякденному житті, так і на роботі. Для вас факти мають більше значення ніж почуття та емоції. Лише після повного і детального аналізу наявної інформації, ви не поспішаючи робите висновки.

Безперечно, раціоналізм та логіка допомагають вам на роботі. Те, що ви не довіряєте емоціям, допомагає у кар'єрі. На роботі ви організована та старанна людина, холодний розум – ваш помічник у досягненні чергових висот.

Але в той же час надмірна розсудливість часто стає проблемою в особистих стосунках через те, що ви боїтеся показувати свої справжні почуття, які переживаєте.

Тест зі схрещеними руками

Якщо, коли ви схрещуєте руки, ліва виявляється зверху

Це свідчить, що природа нагородила вас гарною інтуїцією. Ви людина, яка довіряє своєму внутрішньому чуттю і робить це не дарма. Інтуїція вас підводить рідко.

Ви хороший емпат, завдяки чому дуже легко вловлюєте настрій інших людей. Вам завжди вдається знайти правильні слова, щоб підтримати людину у скрутну хвилину.

Іноді емоції захльостують вас і ви приймаєте не правильне рішення, в такі хвилини не вистачає виваженого підходу.

Схрещені таким чином руки також вказують на те, що ви творча людина.

Читайте також: