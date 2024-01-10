Психологический тест со скрещенными руками: узнайте, что вы за личность

Характер человека проявляется во внешних телодвижениях, даже в совсем мелких. Внимательному собеседнику не сложно по внешнему виду, позе человека, как он складывает руки, как садится, понять, какие эмоции бушуют в нем. А опытный психолог, физиономист может даже определить характер человека.

Попытайтесь пройти интересный тест со скрещенными руками, чтобы понять, как это работает.

Тест со скрещенными руками

Сначала расслабьтесь. Затем, не думая, скрестите руки. Посмотрите, какая рука оказалась поверх другой.

В зависимости от того, какая рука сверху, расшифровывается результат.

тест со скрещенными руками

Если, скрещивая руки, вы чаще всего кладете правую руку на левую

Это говорит о том, что у вас преобладает рационализм. Вот обладаете железной логикой, которая способна помочь как в повседневной жизни, так и на работе. Для вас факты имеют большее значение, чем чувства и эмоции. Только после полного и детального анализа имеющейся информации вы не спеша делаете выводы.

Безусловно, рационализм и логика помогают вам на работе. То, что вы не идете на эмоциях на поводу, помогает в карьере. На работе вы организованный и старательный человек, холодный ум – ваш помощник в достижении очередных высот.

Но в то же время чрезмерное благоразумие часто становится проблемой в личных отношениях из-за того, что вы боитесь показывать свои истинные чувства, которые испытываете.

Тест со скрещенными руками

Если, когда вы скрещиваете руки, левая оказывается сверху

Это свидетельствует о том, что природа наградила вас хорошей интуицией. Вы человек, который доверяет своему внутреннему чутью и делает это не зря. Интуиция вас подводит редко.

Вы хороший эмпат, благодаря чему очень легко улавливаете настроение других людей. Вам всегда удается найти правильные слова, чтобы поддержать человека в трудную минуту.

Иногда эмоции захлестывают вас и вы принимаете не правильное решение, в такие минуты не хватает взвешенного подхода.

Скрещенные таким образом руки также указывают на то, что вы творческий человек.

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