Анна Тринчер и Александр Волошин официально развелись

Украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально развелись.

Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram. В частности, знаменитость опубликовала письмо, полученное от адвоката. Тринчер и Волошин разводились через суд. Судья уже рассмотрел и принял соответствующее решение о расторжении брака.

Бывшим супругам осталось подождать 30 дней, после этого судейское решение вступит в силу. Также адвокаты должны проверить, нет ли в документах ошибок. В том случае, если они будут, придется еще подавать ходатайство об их исправлении.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ну что, почти официально можно меня поздравить", – прокомментировала артистка.

Отметим, Александр Волошин и Анна Тринчер прожили в браке больше года. Однако в конце ноября они ошеломили новостью, что разводятся. Причиной этого решения стало то, что у Александра стали пропадать чувства к артистке.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однако недавно блогер признался, что после развода Анна очень сильно изменилась. Волошин говорит, что снова видит в ней ту девушку, которую полюбил. Поэтому блогер не исключает того, что они еще будут вместе.

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