Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в готелі в Монте-Карло і продавала квитки за 25 тис грн

Зіркова психологиня Наталія Холоденко показалася у найдорожчому готелі-палаці в Монако й відсвяткувала своє день народження.

Так, 16 січня знаменитості виповнився 41 рік. З цієї нагоди психологиня організувала майстер-клас в одному з найдорожчих готелів Монте-Карло "Ермітаж", де за добу вартість номера становить від 24 тис грн. Наталія ж для свого свята орендувала велику конференц-залу.

Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в Монако

Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в Монако

Щоправда, не всі охочі змогли потрапити на захід, бо квиток коштував захмарних 600 євро. Втім, програму заходу Холоденко не стала розписувати. Вона лише зазначила, що ця подія дозволить "зануритися у її світ та оточення, отримати новий досвід спілкування, забрати купу корисних інсайтів та добре відпочити". І поквапила шанувальників купувати квитки, адже "більша частина квитків була вже викуплена учасниками її проєктів".

Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в Монако

Як виявилося, подія записувалася, а тепер у Мережі її запис продається за 1390 грн.

Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в Монако

На майстер-класі були присутні друзі-українці Холоденко. У вишуканих сукнях вони показалися на тлі готелю, де проходив захід.

Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в Монако

Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в Монако

Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в Монако

Також у прозорому вбранні Наталія виступила для гостей з українськими піснями.

Наталія Холоденко відсвяткувала 41-річчя в Монако

Нагадаємо, нещодавно день народження відсвяткував син Тімура Мірошниченка. Ведучий з дружиною ніжно привітали Марка з 4-річчям і показали, що подарували йому.

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