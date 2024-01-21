Військовий вказав на "хворобу" суспільства під час мобілізації

«Бот», командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр вказав на певні виклики мобілізації.

Про це він заявив під час програми "Рандеву" з Яніною Соколовою.

"Ми будуємо діалог з суспільством, з рекрутами через вишкіл. Люди приходять – вони зразу ідуть на вишкіл, ми відразу їх навчаємо з самого початку... А по-іншому не можна... Насправді ж багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє, от і все. І, тому що вірить в міф, що в армії нічого немає, нічому не учать... Є ж багато курсів по різних спеціальностях. Тут дуже багато залежить від людини... якщо людина хоче вивчитись і стати спеціалістом – вона знайде, армія дає можливості", - сказав він.

"У нас є "хвороба" в суспільстві – всі вимагають своїх прав... Всі помішані на своїх правах абсолютно... але ж і обов’язки повинні бути. Чи як? Чи ми просто анархісти: зібрались, у кожного є права, а обов’язки "на*уй надо"... Громадянин має захищати свою державу, яким завгодно способом. Хтось захищає фізично зі зброєю в руках, хтось підтримує донатами і так далі, інші на виробництві може щось роблять, в три зміни працюють.. І все було б класно тоді", - резюмував він.

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Нагадаємо, Верховна Рада розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію на засіданні 6 лютого. Перед цими вихідними, 20-21 січня, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне пропозиції та зауваження до законопроєкту.

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