Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий вказав на "хворобу" суспільства під час мобілізації

Військовий вказав на "хворобу" суспільства під час мобілізації

Громадянин має захищати свою державу - переконаний військовий / Фото: ТСН.ua

Військові переконані, що діалогу немає у ТЦК з суспільством.

«Бот», командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр вказав на певні виклики мобілізації.

Про це він заявив під час програми "Рандеву" з Яніною Соколовою. 

"Ми будуємо діалог з суспільством, з рекрутами через вишкіл. Люди приходять – вони зразу ідуть на вишкіл, ми відразу їх навчаємо з самого початку... А по-іншому не можна... Насправді ж багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє, от і все. І, тому що вірить в міф, що в армії нічого немає, нічому не учать... Є ж багато курсів по різних спеціальностях. Тут дуже багато залежить від людини... якщо людина хоче вивчитись і стати спеціалістом – вона знайде, армія дає можливості", - сказав він. 

"У нас є "хвороба" в суспільстві – всі вимагають своїх прав... Всі помішані на своїх правах абсолютно... але ж і обов’язки повинні бути. Чи як? Чи ми просто анархісти: зібрались, у кожного є права, а обов’язки "на*уй надо"...  Громадянин має захищати свою державу, яким завгодно способом. Хтось захищає фізично зі зброєю в руках, хтось підтримує донатами і так далі, інші на виробництві може щось роблять, в три зміни працюють.. І все було б класно тоді", - резюмував він. 

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію на засіданні 6 лютого. Перед цими вихідними, 20-21 січня, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне пропозиції та зауваження до законопроєкту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація