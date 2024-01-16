Рада остаточно ухвалила законопроєкт про військовий облік: деталі

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10062 про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

Про це повідомили нардепи із зали парламенту.

"Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних (№10062). За – 249", – написав у Мережі нардеп від "Єврсолідарності" Олексій Гончаренко.

Про ухвалення закону в цілому "після довгих і складних дискусій, і провалу багатьох правок" повідомив і нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Читайте провідні новини дня:

Результати голосування в Раді за законопроєкт №10062 / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Нагадаємо, під час підготування законопроєкту №10062 до голосування у другому читанні документ розкритикували народні депутати та юристи. Причина – наявні в законопроєкті норми, які передбачають внесення до реєстру військовозобов’язаних інформації про адмінправопорушення українців, виїзди за кордон та боргові зобов’язання. Народні обранці назвали це надмірним втручанням у приватне життя.

А юристи розкритикували законопроєкт за загрозу нацбезпеці, адже чутлива інформація з реєстрів, яка дає право на бронювання чи відстрочку, може зберігатися "невідомо де".

Раніше 16 січня нардеп фракції "Слуга народу", член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко повідомив ТСН.ua, що норми про втручання у приватне життя українців, найімовірніше, не увійдуть до фінальної редакції законопроєкту №10062.

Читайте також: