Рада окончательно приняла законопроект о военном учете: детали

Свои голоса за принятие документа отдали 249 народных избранников.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №10062 о создании единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД.

Об этом сообщили нардепы из зала парламента.

"Рада поддержала законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных (№10062). За — 249", — написал в Сети нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

О принятии закона в целом "после долгих и сложных дискуссий и провала многих правок" сообщил и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Результаты голосования в Раде за законопроект №10062 / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Напомним, во время подготовки законопроекта №10062 к голосованию во втором чтении документ раскритиковали народные депутаты и юристы. Причина – существующие в законопроекте нормы, предусматривающие внесение в реестр военнообязанных информации об админправонарушениях украинцев, выездах за границу и долговые обязательства. Народные избранники назвали это чрезмерным вмешательством в частную жизнь.

А юристы раскритиковали законопроект за угрозу нацбезопасности, ведь чувствительная информация из реестров, дающая право на бронирование или отсрочку, может храниться "неизвестно где".

Ранее 16 января нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко сообщил ТСН.ua, что нормы о вмешательстве в частную жизнь украинцев, скорее всего, не войдут в финальную редакцию законопроекта №10062.

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