"Евровидение-2024": кто стал жюри нацотбора

Украинцы выбрали трех артистов, которые будут судить финалистов.
В "Дії" завершилось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение-2024", поэтому уже известны их имена.
Три артиста будут судить финалистов конкурса и помогут выбрать, кто же поедет представлять Украину в Мальме.
На первом месте в голосовании оказался шоумен Андрей Данилко. За него отдали свой голос более 315 тысяч украинцев.
Вторым членом жюри стала певица Джамала, которая в 2016 году побеждала на "Евровидении". К слову, это уже в шестой раз артистка занимает судейское кресло нацотбора.
"Мой главный критерий — это выступление вживую, сама песня и ее смысл, а также номер и харизма артиста. Поэтому впечатления от участников буду складывать, когда увижу исполнение вживую каждого. Так, как обычный зритель и будет смотреть "Евровидение-2024", — сказала Джамала в комментарии "Суспільному".
А вот на третьем месте оказался лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец. За него проголосовали около 90 тысяч украинцев. Как прокомментировал артист, он в первую очередь будет оценивать именно качество конкурсных песен финалистов.
"Я буду оценивать не номер, а именно песню, ведь до выступления на "Евровидении" над номером еще можно будет поработать. Важно, чтобы песня была цельной и содержала "хуки". Вокальные данные конкурсанта — не менее важны!" – прокомментировал Танчинец.
Тройка лидеров голосования в "Дії" еще должна подписать соглашение с оргкомитетом нацотбора. Только после этого они официально займут кресла судей. Вдруг кто-то не сможет подписать соглашение, его место займет тот кандидат, который занимает наступающую строчку в голосовании в "Дії".
Напомним, ранее уже стало известно, кто будет вести нацотбор. В этом году будет три ведущих.
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