"Евровидение-2024": кто стал жюри нацотбора

В "Дії" завершилось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение-2024", поэтому уже известны их имена.

Три артиста будут судить финалистов конкурса и помогут выбрать, кто же поедет представлять Украину в Мальме.

На первом месте в голосовании оказался шоумен Андрей Данилко. За него отдали свой голос более 315 тысяч украинцев.

Андрей Данилко / Фото: corp.suspilne.media

Вторым членом жюри стала певица Джамала, которая в 2016 году побеждала на "Евровидении". К слову, это уже в шестой раз артистка занимает судейское кресло нацотбора.

Джамала / Фото: corp.suspilne.media

"Мой главный критерий — это выступление вживую, сама песня и ее смысл, а также номер и харизма артиста. Поэтому впечатления от участников буду складывать, когда увижу исполнение вживую каждого. Так, как обычный зритель и будет смотреть "Евровидение-2024", — сказала Джамала в комментарии "Суспільному".

А вот на третьем месте оказался лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец. За него проголосовали около 90 тысяч украинцев. Как прокомментировал артист, он в первую очередь будет оценивать именно качество конкурсных песен финалистов.

Сергей Танчинец / Фото: corp.suspilne.media

"Я буду оценивать не номер, а именно песню, ведь до выступления на "Евровидении" над номером еще можно будет поработать. Важно, чтобы песня была цельной и содержала "хуки". Вокальные данные конкурсанта — не менее важны!" – прокомментировал Танчинец.

Тройка лидеров голосования в "Дії" еще должна подписать соглашение с оргкомитетом нацотбора. Только после этого они официально займут кресла судей. Вдруг кто-то не сможет подписать соглашение, его место займет тот кандидат, который занимает наступающую строчку в голосовании в "Дії".

Напомним, ранее уже стало известно, кто будет вести нацотбор. В этом году будет три ведущих.

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