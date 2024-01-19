"Евровидение-2024": организаторы назвали трех ведущих нацотбора

Организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" обнародовали имена звезд, которые в этом году будут вести песенный конкурс.

Так, проведение нацотбора доверили фронтвумен группы "The HARDKISS" Юлии Саниной, которая в прошлом году была одной из ведущих конкурса в Ливерпуле, и ведущему ЖВЛ, официальному голосу "Евровидения" в Украине Тимуру Мирошниченко.

Интересно, что впервые за историю проведения нацотбора в нашей стране на сцене появится стендап-комик и волонтер Василий Байдак. В Сети блогер прославился своим оригинальными сборами средств для военных, ради чего он создает песни и записывает креативные ролики.

"Впервые буду ведущим на телевидении на нацотборе на "Евровидение". Впервые буду ведущим на телевидении. За официальность события я буду отвечать только смокингом, а вот за что я буду отвечать всем - это приколы. Буду делать все возможное, чтобы было смешно, интересно и честно. И не переживаю, что веду нацотбор с профессионалами", - поделился Василий Байдак Суспільному.

Ведущие нацотбора на "Евровидение-2024"

К слову, трое ведущих будут работать на разных локациях. Кроме того, что все вместе выйдут на главную сцену, они будут появляться отдельными парами в конкретных зонах.

Бекстейдж и предшоу нацотбора будет вести Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина".

Отметим, что финал нацотбора на "Евровидение-2024" состоится в субботу, 3 февраля. В этом году за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в шведском городе Мальме будут бороться 11 участников. Первую десятку избрали организаторы, а 11-го финалиста выбирали в "Дії" путем голосования.

Напомним, недавно букмекеры уже назвали вероятного победителя нацотбора на "Евровидение-2024".

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