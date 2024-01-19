Россияне нашли замену сбитому А-50: Игнат сообщил подробности

В акватории Азовского моря снова появился российский самолет А-50.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"После того, как была карта с враждебными пустыми целями, сейчас появились 5-6 воздушных целей. В акватории Азовского моря появился знаменитый А-50, испытывающий свою судьбу. Здесь нет ничего удивительного, есть такие самолеты еще в России. Есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову. И, конечно, как же без беспилотников, следящих за линией фронта. Это Николаевская, Херсонская области — то, что за линией столкновения по Днепру они постоянно "пасутся". В реальном режиме сообщают врагу о наших войсках, наших позициях", — сказал он.

Что известно о сбитых самолетах РФ

14 января об сбитии А-50 и повреждении Ил-22 над Азовским морем сообщил вечером народный депутат, заместитель главы Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

15 января эту информацию подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный.

Ил-22 — воздушный командный пункт, с которого можно управлять войсками во время боевых действий. По информации справочника Military Balance 2022, в начале полномасштабного вторжения в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (старшей модификации).

Российские борта радиолокационного обнаружения А-50 во время ракетных ударов поднимаются в воздух и фиксируют запуски ПВО, что помогает обходить зенитные средства. Сейчас РФ имеет на вооружении девять самолетов А-50 и четыре модернизированные версии — А-50У.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мусиенко: как Украине удалось достать российские самолеты? Кое-что изменилось! Есть "Определенные" виды вооружения!

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