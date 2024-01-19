ГУР заявило об успешной кибератаке на подрядчика Минобороны РФ: детали операции

В рамках кибероперации с серверов предприятия были удалены данные, что на время парализует строительство новых объектов.
Украинские киберволонтеры из организации Blackjack устроили успешную кибератаку на российское госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для минобороны РФ.
Об этом ГУР Минобороны Украины сообщило в Сети 19 января.
Специалисты украинской организации Blackjack провели успешную кибератаку на российское "Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" (ФГУП "ГВСУ по специальным объектам").
Киберволонтеры мастерски проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. Среди полученного массива – техническая документация более чем на 500 объектов минобороны России.
Критически важную информацию о уже завершенных военных объектах РФ, о находящихся на этапе строительства/реконструкции или запланированных к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины.
"В рамках кибероперации все указанные данные были удалены с серверов предприятия РФ, что на время парализует строительство новых объектов московских террористов", — отметили в ГУР.
Там поблагодарили участников киберсообщества Blackjack, "которые в который раз филигранно обыграли россиян и значительно усилили обороноспособность Украины".
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Напомним, 18 января Нromadske со ссылкой на источник сообщило, что украинские хакеры сломали российское госпредприятие, строящее военные объекты на всей территории страны. Хакеры "снесли" семь серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников.
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