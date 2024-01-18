ГУР атаковало дронами нефтебазу в Санкт-Петербурге, есть попадания — СМИ

Источники СМИ в ГУР подтверждают попадание по целям оккупантов в Ленинградской области РФ 18 января.
Атака беспилотников по нефтебазе в российской Ленинградской области является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.
Речь идет об операции ГУР "с привлечением современных украинских средств". В настоящее время идет сбор данных, впрочем, уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.
Также собеседник в комментарии отметил, что отныне военные объекты Питера и Ленинградской области находятся "в зоне досягаемости украинских сил".
На вопрос, впервые ли украинским дронам добраться до Ленинградской области РФ, источник уточнил, что это было "не впервые, но есть отличия, и враг их почувствовал".
Напомним, 18 января минобороны России впервые с начала полномасштабной войны против Украины сообщило о сбитии беспилотника над Ленинградской областью. Обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".
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