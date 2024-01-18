ГУР атаковало дронами нефтебазу в Санкт-Петербурге, есть попадания — СМИ

Источники СМИ в ГУР подтверждают попадание по целям оккупантов в Ленинградской области РФ 18 января.

Атака беспилотников по нефтебазе в российской Ленинградской области является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.

Речь идет об операции ГУР "с привлечением современных украинских средств". В настоящее время идет сбор данных, впрочем, уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.

Также собеседник в комментарии отметил, что отныне военные объекты Питера и Ленинградской области находятся "в зоне досягаемости украинских сил".

На вопрос, впервые ли украинским дронам добраться до Ленинградской области РФ, источник уточнил, что это было "не впервые, но есть отличия, и враг их почувствовал".

Напомним, 18 января минобороны России впервые с начала полномасштабной войны против Украины сообщило о сбитии беспилотника над Ленинградской областью. Обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.