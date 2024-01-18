ГУР атакувало дронами нафтобазу в Санкт-Петербурзі, є влучання — ЗМІ

Джерела ЗМІ в ГУР підтверджують влучання по цілях окупантів у Ленінградській області РФ 18 січня.

Атака безпілотників по нафтобазі в російській Ленінградській області є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в спецслужбах.

Зазначається, що йдеться про операцію ГУР "із залученням сучасних українських засобів". Нині триває збір даних, втім вже відомо про підтверджені влучання по цілях.

Також співрозмовник у коментарі виданню зазначив, що відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області є "у зоні досяжності українських сил".

На питання, чи вперше українським дронам вдалося дістатися до Ленінградської області РФ, джерело уточнило, що це було "не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".

Нагадаємо, 18 січня міноборони Росії вперше від початку повномасштабної війни проти України повідомило про збиття безпілотника над Ленінградською областю. Уламки БПЛА виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".

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